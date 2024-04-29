"اللي عمله ده طبيعي؟".. ميدو يطالب بعرض محمد عبدالمنعم على أخصائي نفسي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعرب أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، عن غضبه من طريقة احتفال محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي بعد تسجيله هدف لفريقه مرمى مازيمبي خلال المباراة الماضية.

وقال ميدو خلال تصريحات عبر برنامجه على قناة المحور: "هل احتفال محمد عبد المنعم بهدفه في مرمى مازيمبي طبيعي؟ بالطبع لا، ولا أحد يستطيع أن يبرر موقف اللاعب".

وأضاف: "لا أعرف ما السر في احتفال محمد عبد المنعم بالنظر إلى الشورت الخاص به، أنا لا أطالب بمعاقبته، ولكني لو كنت أعمل في النادي الأهلي كنت سأعرض عبد المنعم على أخصائي نفسي".

أكمل: "لابد أن يكون كل لاعب لديه تحكم في نفسه، لا يمكن أن يكون تفكير محمد عبد المنعم طبيعي بالاحتفال بتلك الطريقة، ولا أعرف ما كان يدور في رأسه، فهو لاعب جيد للغاية ولكنه (شايف نفسه)".

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي تأهل مؤخرا، لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب تحقيق الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضية على استاد القاهرة الدولي.

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