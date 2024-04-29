موعد السوبر السعودي في الموسم المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن موعد ومكان إقامة بطولة كأس السوبر السعودي 2025 الموسم المقبل، والتي ضمن فيها كل من فريقي الهلال والنصر مكانهما في البطولة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “الرياضية” السعودية فمن المقرر تقام بطولة السوبر السعودي خلال الفترة من 14 إلى 17 أغسطس المقبل في الصين.

كما اوضح التقرير وجود منافسة إماراتية قطرية على حقوق تنظيم البطولة السعودية، لكن العرض الصيني يتفوق على ما قدمته الدوحة وأبو ظبي مجتمعين

كما يرغب مسيرو القرار السعوديون في تغيير منطقة أقامة البطولة إلى أخرى بعيده عن دول الخليج لتصل إلى أطراف أوسع على مستوى العالم من أجل تسويق تطور كرة القدم السعودية ومشروعها الجديد.

واوضح التقرير إلى أن الصين تقدمت بطلب استضافة البطولة بسبب وجود نجوم عالميين في الفرق السعودية يحظون بشعبية كبيرة لديهم

وكان الهلال والنصر قد حجزا مقعديهما في بطولة السوبر المقبلة، بسبب النقاط المحققة في دوري روشن، فيما تبقت بطاقتا بطل كأس الملك ووصيفه.