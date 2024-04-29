“3 فترات".. فيفا يصدم الزمالك ويعلن قراره رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، إيقاف قيد نادي الزمالك بشكل رسمي، بسبب عدم دفع مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

وكان نادي الزمالك، كشف في وقت سابق، تلقيه خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، يخطره بإيقاف القيد، لحين سداد مستحقات المغربي خالد بوطيب الذي حصل على حكم لصالحه.

وأعلن الاتحاد الدولي، اليوم الإثنين بشكل رسمي، إيقاف قيد فريق الزمالك لمدة ثلاث فترات، ويتم فتحه حال سداد مستحقات اللاعب المغربي.

جدير بالذكر، أن خالد بوطيب حصل على حكم بالحصول على مبلغ 2 مليون و400 ألف يورو من الزمالك، قيمة المستحقات بالفوائد.

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