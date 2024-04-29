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قرار جديد من كولر مع معلول قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

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علي معلول - الأهلي

علي معلول - الأهلي

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي على إراحة الدولي التونسي علي معلول في مبارايات الفريق المقبلة ببطولة الممتاز.

وتأهل المارد الأحمر لنهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد، في مجموع مبارتي الذهاب والإياب لنصف النهائي.

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ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره الإسماعيلي بعد غدًا الأربعاء، ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقرر كولر منح معلول راحة من بعض مباريات الدوري القادمة؛ وذلك لتجهيزه لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

ويلتقي النادي الاهلي نظيره الترجي التونسي يومي 18 و25 مايو المقبل، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تلعب مباراة الذهاب في تونس على أن تلعب مباراة الإياب في القاهرة.

ويعد المارد الأحمر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي في المباراة النهائية بثلاثية مقابل هدفين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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