قرار جديد من كولر مع معلول قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي على إراحة الدولي التونسي علي معلول في مبارايات الفريق المقبلة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتأهل المارد الأحمر لنهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد، في مجموع مبارتي الذهاب والإياب لنصف النهائي.

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ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره الإسماعيلي بعد غدًا الأربعاء، ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقرر كولر منح معلول راحة من بعض مباريات الدوري القادمة؛ وذلك لتجهيزه لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

ويلتقي النادي الاهلي نظيره الترجي التونسي يومي 18 و25 مايو المقبل، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تلعب مباراة الذهاب في تونس على أن تلعب مباراة الإياب في القاهرة.

ويعد المارد الأحمر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي في المباراة النهائية بثلاثية مقابل هدفين.