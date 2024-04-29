شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. متحف الحضارات يستضيف بطولة العالم للاسكواش مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش استضافة متحف الحضارات لبطولة العالم التي تقام في مصر خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 565 مليون دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وتحمل البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات، لقب النسخة الماضية عن منافسات السيدات، بينما يحمل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لقب الرجال عن النسخة الأخيرة.

وتم إجراء قرعة بطولة العالم المرتقبة، والتي يتصدرها علي فرج المصنف الأول عالمياً ونور الشربيني المصنفة الأولى، ومن المقرر أن تقام مباريات الدور التمهيدي على ملاعب أحد الأندية، على أن تقام المباريات بداية الدور الثالث على الملعب الزجاجي بمتحف الحضارات.

وتوج علي فرج ونوران جوهر، مؤخراً ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، والتي استضافتها مدينة الجونة خلال الفترة بين 19 إلى 26 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 198 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وفاز علي فرج في المباراة النهائية على مواطنه مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع، بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 58 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 8-11, 11-4, 11-5.