الأهلي يستعيد نجمه قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوري

تلقى النادي الاهلي، أخبارًا سارة بعودة نجمه وتعافيه من الإصابة، قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز، ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري.

ويلتقي المارد الأحمر نظيره الإسماعيلي بعد غدًا الأربعاء، ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعافى المدافع ياسر إبراهيم، بشكل كامل من إصابة العضلة الخلفية، التي تعرض لها قبل نحو شهرين، حيث انتظم في تدريبات الفريق، التي أقيمت اليوم الاثنين على ملعب التتش.

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بينما أثار المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، الجدل حول مدى لحاقه بمباراة الاهلي ضد الإسماعيلي في الدوري، بعد الإصابة التي تعرض لها.

ويعاني وسام أبو علي، من إصابة في الكتف عقب مباراة مازيمبي، حيث سيخضع لفحص طبي للوقوف على حالته وموقفه من المواجهة المرتقبة.

ويحتل النادي الاهلي المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، حصدها الفريق الأحمر من 11 مباراة.