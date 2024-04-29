كولر يفاجئ عبدالقادر قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

فاجأ مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، أحمد عبدالقادر، لاعب الأحمر، بقرار مثير.

وأكدت تقارير صحفية أن مارسيل كولر وافق على تجديد عقد عبدالقادر، خلال الفترة المقبلة بشكل رسمي.

وكانت تقارير قد أوضحت أن الاهلي لم يحسم مصير أحمد عبدالقادر، حتى الآن، حيث أنه تم عقد جلسة معه قبل فترة من أجل الحديث عن ملف التجديد.

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وأشارت التقارير إلى أن عبدالقادر ينتظر عروض رسمية من أوروبا من أجل خوض تجربة الاحتراف، حيث أنه يمثل له أولوية.

وظهر عبدالقادر بمستوى لافت مع الاهلي خلال الفترة الماضية، وكان له بصمة في تأهل الأحمر إلى دور نهائي دوري أبطال إفريقيا، على حساب مازيمبي الكونغولي.

ويواجه الاهلي نظيره الترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، في شهر مايو المقبل.