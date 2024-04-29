شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الإثنين 29- 4 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بياناً بقائمة الأندية التى لا يحق لها قيد اللاعبين بسبب القرارات الصادرة من المحكمة الرياضية "كاس"، ومن بينها نادي الزمالك بسبب قضية المغربي خالد بو طيب مهاجم الفريق السابق.

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى الصعود إلى نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بغد الفوز على حساب دريمز الغانى فى نصف النهائي بنتيجة 3/0 مجموع مباراتى الذهاب والعودة. ويسعى الزمالك للتتويج باللقب الأفريقي للحصول على مكافأة الفوز بكأس الكونفدرالية والتي حددها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" .

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