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أخبار الزمالك اليوم الإثنين 29- 4 - 2024

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القاهرة - سامية سيد - أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بياناً بقائمة الأندية التى لا يحق لها قيد اللاعبين بسبب القرارات الصادرة من المحكمة "كاس"، ومن بينها نادي الزمالك بسبب قضية المغربي خالد بو طيب مهاجم الفريق السابق.

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى الصعود إلى نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بغد الفوز على حساب دريمز الغانى فى نصف النهائي بنتيجة 3/0 مجموع مباراتى الذهاب والعودة. ويسعى الزمالك للتتويج باللقب الأفريقي للحصول على مكافأة الفوز بكأس الكونفدرالية والتي حددها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" .

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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