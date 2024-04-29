شكرا لقرائتكم خبر %48 ارتفاع نسبة الرياضيين في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن نائب وزير الرياضة بدر القاضي، أمس، أعمال المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني، الذي تنظمه جامعة الملك سعود، ممثلة في كلية علوم الرياضة والنشاط البدني، تحت شعار «النشاط البدني لتعزيز جودة الحياة».

وأكد القاضي في تصريح عقب الافتتاح، أن الرياضة في المملكة منظومة متكاملة لا تشمل الرياضات التنافسية والترويحية فحسب، بل تركز أيضا على ممارسة الأنشطة البدنية المعززة لجودة الحياة؛ لتحقيق التكاملية بين المجالات كافة المرتبطة بالحركة والنشاط البدني.

وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في رفع نسبة ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية في المملكة إلى 48% مقارنة بعد أن كانت 13% في عام 2015م، مبينا أن جميع البرامج والمبادرات النوعية التي تقدمها وزارة الرياضة، تأتي ضمن مستهدفات تطوير الرياضة في المملكة.