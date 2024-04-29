جمباز صيد الدقى يحصد 48 ميدالية متنوعة فى بطولة الجمهورية تحت 10 سنوات

ياسر رشاد - القاهرة - حصد فريق جمباز الترامبولين 48 ميدالية متنوعة فى منافسات بطولة الجمهورية تحت 10سنوات،بواقع 43 ميدالية ذهبية ، وقد جاء حصاد الميداليات كالتالى :

تحت ١٠ سنوات بنات :

اللاعبه امينة عصام يوسف: ٣ ميداليات ذهبية

اللاعبه عاليا احمد محمد : ٣ ميداليات ذهبية

اللاعبه عاليا محمد كريم : ٣ ميداليات ذهبيه

اللاعبه فريدة محمد احمد : ٣ ميداليات ذهبيه

اللاعبه فريدة احمد سمير : ٣ ميداليات ذهبيه

اللاعبه لانا احمد عمرو : ٣ ميداليات ذهبيه

اللاعبه ملك عمرو محمد: ٣ ميداليات ذهبيه

اللاعبه مليكه عصام مصطفى : ٣ ميداليات ذهبيه

اللاعبه يمنى عبدالعزيز نبيل : ٣ ميداليات ذهبيه

اللاعبه عاليا احمد مجدى على : ٢ ميدالية ذهبية، ١ ميداليه فضيه

اللاعبه رودينا احمد السيد على : ميداليه ذهبيه، ميدالية فضيه، ميداليه برونزية

اللاعبه تاليا خالد عبدالدايم : ميداليه ذهبيه، ٢ ميداليه برونزية

تحت ١٠ سنوات أولاد:

اللاعب عمر محمد الغريب: ٢ ميداليه ذهبيه ميداليه فضيه

اللاعب يوسف أحمد : ١ ميداليه ذهبيه ، ٢ ميداليات ذهبيه

تحت ١٣ سنوات أولاد:

اللاعب مهند وليد : ٢ ميداليات ذهبيه

اللاعب عمر هشام : ٣ ميداليات فضية

الجهاز الفني و الاداري:

عبدالرحمن صبحي رئيس جهاز الجمباز، مهاب أيمن المدرب العام ، مدربين أمنه ايهاب و سيف هانى و محمد عماد و محمد أسامه و رغد وائل ، المدير الادارى ايمن سعيد،اداريين عصام عبد الهادى و حسام على.