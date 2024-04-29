جمباز صيد الدقى يحصد 48 ميدالية متنوعة فى بطولة الجمهورية تحت 10 سنوات

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ياسر رشاد - القاهرة - حصد فريق جمباز الترامبولين 48 ميدالية متنوعة فى منافسات بطولة الجمهورية تحت 10سنوات،بواقع 43 ميدالية ذهبية ، وقد جاء حصاد الميداليات كالتالى :
تحت ١٠ سنوات بنات :
اللاعبه امينة عصام يوسف: ٣ ميداليات ذهبية
اللاعبه عاليا احمد محمد : ٣ ميداليات ذهبية
اللاعبه عاليا محمد كريم : ٣ ميداليات ذهبيه
اللاعبه فريدة محمد احمد : ٣ ميداليات ذهبيه
اللاعبه فريدة احمد سمير : ٣ ميداليات ذهبيه
اللاعبه لانا احمد عمرو : ٣ ميداليات ذهبيه
اللاعبه ملك عمرو محمد: ٣ ميداليات ذهبيه
اللاعبه مليكه عصام مصطفى : ٣ ميداليات ذهبيه
اللاعبه يمنى عبدالعزيز نبيل : ٣ ميداليات ذهبيه
اللاعبه عاليا احمد مجدى على : ٢ ميدالية ذهبية، ١ ميداليه فضيه
اللاعبه رودينا احمد السيد على : ميداليه ذهبيه، ميدالية فضيه، ميداليه برونزية
اللاعبه تاليا خالد عبدالدايم : ميداليه ذهبيه، ٢ ميداليه برونزية
تحت ١٠ سنوات أولاد:
اللاعب عمر محمد الغريب: ٢ ميداليه ذهبيه ميداليه فضيه
اللاعب يوسف أحمد : ١ ميداليه ذهبيه ، ٢ ميداليات ذهبيه
تحت ١٣ سنوات أولاد:
اللاعب مهند وليد : ٢ ميداليات ذهبيه
اللاعب عمر هشام : ٣ ميداليات فضية
الجهاز الفني و الاداري:
عبدالرحمن صبحي رئيس جهاز الجمباز، مهاب أيمن المدرب العام ، مدربين أمنه ايهاب و سيف هانى و محمد عماد و محمد أسامه و رغد وائل ، المدير الادارى ايمن سعيد،اداريين عصام عبد الهادى و حسام على.