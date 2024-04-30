"المحلة يقترب".. موقف بطاقة الصعود الثانية للدوري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أصبحنا على بعد جولة واحد فقط من معرفة صاحب بطاقة التأهل الثانية للدوري المصري الممتاز، بعد حجز بتروجيت بطاقة التأهل الأولى.

واقترب غزل المحلة من الصعود بعد فوزه اليوم الإثنين على لافيينا بنتيجة 2-1، بينما فاز حرس الحدود على طنطا، وبتروجيت على وادي دجلة.

وبعد انتهاء الجولة الثامنة من دوري المحترفين أصبح ترتيب أول 5 مراكز كالتالي:

1.بتروجيت - 61 نقطة

2.غزل المحلة - 49 نقطة

3.حرس الحدود - 48 نقطة

4.لافيينا - 45 نقطة

5.وادي دجلة - 45 نقطة

وبناءً على ذلك، ستحسم الجولة الأخير صاحب بطاقة التأهل الثانية، حيث يواجه غزل المحلة نظيره بروكسي، بينما يلتقي حرس الحدود مع القناة، ولافيينا مع طنطا.

الجدير بالذكر، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني للدوري الممتاز مباشرة (بتروجيت وغزل المحلة)، بينما يشارك صاحب المركز الثالث في دورة رباعية مع الثلاث فرق الأوائل بالدرجة الثانية لحسم المتأهل الثالث.

اقرأ أيضًا:

"إصابة واحدة".. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

"بعد 7 سنوات؟".. قارئ شفاه يكشف ما قاله محمد صلاح لكلوب في مباراة وست هام