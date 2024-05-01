عرض سعودي لرحيل نجم الزمالك في الميركاتو الصيفي

اقترب محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، وذلك بسبب خروجه من الحسابات الفنية لجوزيه جوميز.

وأبلغ جوميز مسئولي الزمالك بقراره النهائي بشأن محمود علاء، حيث وافق على بيعه نهائيًا لعدم قناعته بإمكانياته، ورغبته في ضم مدافع جديد خلال الفترة القادمة.

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وحسب تقارير صحفية فإن محمود علاء اقترب من الرحيل عن الزمالك إلى أحد الأندية السعودية بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد العرض الذي جلبه له وكيل أعماله.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد حسم تأهله لنهائي الكونفيدرالية الإفريقية عقب الفوز على فريق دريمز الغاني بثلاثية دون رد في نصف النهائي.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة نظيره البنك الاهلي غدًا الخميس، ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، حصدها الفريق من 11 مباراة.