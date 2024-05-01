هل ينتقل للزمالك؟ إكرامي ينهي الجدل ويكشف قرار رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف إكرامي الشحات، حارس مرمى النادي الأهلي السابق، إمكانية انتقال رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، إلى نادي الزمالك خلال الموسم المقبل.

قال إكرامي خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر": "كل واحد وله وجهة نظر، وأنا عند رأيي أن رمضان صبحي من أفضل اللاعبين في الوقت الحالي، ومستقبله يعلمه الله وحده، وكل شيء وارد في كرة القدم".

أضاف: "رمضان صبحي يقدم حاليا مستوى مميز، مع مدرب بيراميدز الجديد، وأرى أن مستواه يجعله يلعب مع المنتخب على حساب عمر مرموش ومحمود تريزيجيه".

أوضح: "رمضان صبحي سيكون من أفضل اللاعبين خلال 5 أو 6 سنوات المقبلة، ولكن يجب أن يعلم الجميع أن بيراميدز لن يترك رمضان صبحي بمبلغ قليل، خاصة وأنه يتبقى في عقده موسم".

وأنهى حديثه: "رمضان لن يترك فريق بيراميدز، ومستمر معهم في الفترة المقبلة، وتركيزه حاليا داخل الملعب فقط".

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