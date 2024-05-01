"الأحمر في المقدمة".. تعرف على القيمة التسويقية للاعبي الأهلي والإسماعيلي قبل مباراة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الإسماعيلي اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ20 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية.

ويستعرض موقع الخليج 365 في السطور التالية، أبرز إحصائيات مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي، من حيث القيمة التسويقية للاعبين ومتوسط الأعمار.

وتصل القيمة التسويقية للاعبي النادي الأهلي، حسب موقع "ترانسفير ماركت"، إلى 32.30 مليون يورو.

ويعد المالي أليو ديانج هو أعلى لاعبي النادي الأهلي من حيث القيمة التسويقية، بقيمة وصلت إلى 3.50 مليون يورو.

وبلغت القيمة التسويقية للاعبي النادي الإسماعيلي 4.50 مليون يورو.

ويأتي اللاعب عبد الرحمن مجدي في مقدمة لاعبي النادي الإسماعيلي، كأعلى لاعبي الفريق من حيث القيمة التسويقية بمبلغ 400 ألف يورو.

ويبلغ متوسط أعمار لاعبي النادي الأهلي 27 عاماً، فيما جاء متوسط أعمار لاعبي النادي الإسماعيلي 25.8 عاماً.