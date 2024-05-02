النصر و الهلال.. موقعة مرتقية في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

الرياص - اسماء السيد - الرياض: حجز النصر مقعداً في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023 - 2024، سيلاقي فيه جاره الهلال، الذي تمكن مساء الثلاثاء هو الآخر من التأهل لذلك النهائي على حساب الاتحاد بهدفين لهدف في جدة.

وجاء تأهل النصر نظير فوزه مساء اليوم على الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة جمعتهما على ملعب الأول بارك لحساب نصف نهائي البطولة.

أهداف المباراة بدأها النصر عن طريق قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 17، وعزز زميله المهاجم السنغالي ساديو ماني تقدم النصر، بالهدف الثاني الذي سجله من نقطة الجزاء عند الدقيقة 37، قبل أن يعود رونالدو ليزور شباك الخليج بهدف شخصي ثانٍ له، وثالثٍ لفريقه عند الدقيقة 57.

في حين جاء هدف الخليج الوحيد بتوقيع لاعبه البديل فواز الطريس في الدقيقة 82 من زمن اللقاء.