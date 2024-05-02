الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تعاقب تونس.. تعرف على موقف الأهلي من نهائي دوري أبطال أفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

قررت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات معاقبة تونس بمنعها من استضافة البطولات الإقليمية والقارية والعالمية.

وقالت الوكالة، في بيان رسمي لها الأربعاء، إن سبب العقوبة هو مخالفة المدونة العالمية.

وأمرت "وادا" بعدم السماح لتونس برفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية.

وكشف مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تفاصيل القرار ومدي تأثيره على مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع الترجي في تونس يوم 18 مايو في مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال أفريقيا .

ونقل موقع "مصراوي" عن المصدر قوله إن "نهائي الأهلي والترجي سيقام ذهابًا في رادس بصورة طبيعية".

وأوضح: "كاف هو المنوط بتنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا وليس تونس".

وذكرت إذاعة "IFM Sport" التونسية أن الفعاليات الرياضية التي أسند تنظيمها إلى تونس بالفعل، من بينها نهائي دوري أبطال أفريقيا، ستقام دون أي تغييرات، مؤكدة أن سريان هذا القرار سيبدأ مع الأحداث المقبلة.