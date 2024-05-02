رضا العزب: شيكابالا سر هجوم جماهير الزمالك ضدى

ياسر رشاد - القاهرة - قال رضا العزب لاعب الزمالك السابق، أنه حزين من الهجوم الكبير عليه عقب الحلقة السابقة وتصريحاته عن محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك.

وقال رضا العزب في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار”:" أنا حزين من انتقاد الجميع لي والهجوم الكبير بعدما تحدثت عن مستوى شيكابالا الفني خلال الوقت الحالي مع الزمالك".

وأضاف:" تعرضت لهجوم شديد بعدما قلت إن شيكابالا لا يستطيع أن يشارك مع الزمالك لمباراة كاملة".

وأتم:" انتقدت شيكابالا فنيًا فقط وأنا شاركت لـ 17 موسم متتالية في الدوري المصري، وأنا لم أسئ لـ شيكابالا، بل انتقدته فنيًا".