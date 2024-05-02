دوري أن بي ايه: بوسطن يسحق ميامي ويبلغ الدور الثاني

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس: بلغ بوسطن سلتيكس الدور الثاني من "بلاي أوف" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين عندما أكرم وفادة ضيفه ميامي هيت، وصيف بطل الموسم الماضي، بالفوز عليه 118 84 الأربعاء في المواجهة الخامسة من أصل سبع ممكنة ضمن الدور الأول.

وبات سلتيكس الذي أنهى الموسم المنتظم في صدارة المنطقة الشرقية والترتيب العام، أول المتأهلين عن منطقته الى الدور الثاني، ولحق بثلاثي المنطقة الغربية أوكلاهوما سيتي ثاندر ودنفر ناغتس حامل اللقب ومينيسوتا تمبروولفز.

وثأر سلتيكس من هيت الذي أطاح به الموسم الماضي من الدور النهائي للمنطقة الشرقية وحرمه من بلوغ نهائي الدوري، علما أنه تخلف 0 3 في السلسلة قبل أن يحسمها ميامي في المباراة السابعة على أرض منافسه بنتيجة كبيرة 103 84.

وقال مدرب سلتيكس جو مازولا: "لم أكن قلقًا حقًا بشأن ما حدث العام الماضي، لقد أحببت الطريقة التي تعاملنا بها مع السلسلة، دون القلق بشأن الخصم".

وأضاف "لقد أظهرنا نوايا اللعب والاهتمام بالتفاصيل ولياقة بدنية ثابتة، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية، بغض النظر عمن سنلعب (في الدور المقبل). سنستيقظ غدًا وعلينا أن نفعل ذلك مرة أخرى ضد فريق آخر".

وينتظر سلتيكس الفائز من سلسلة كليفلاند كافالييرز الرابع وأورلاندو ماجيك الخامس ويتفوق الاول 3 2 بعد خمس مباريات.

وفرض سلتيكس الذي غاب عن صفوفه لاعب الارتكاز اللاتفي كريستابس بورزينغيس بسبب الاصابة في ربلة الساق، أفضليته على مجريات المباراة بكاملها، وضرب بقوة في الربع الاول بحسمه بفارق 18 نقطة (41 23) وسعها الى 22 في نهاية الشوط الاول (68 46) بعدما كسب الثاني 27 23.

وتابع أصحاب الارض تفوقهم في الثالث وحسموه بفارق 10 نقاط (30 20)، قبل أن يكسب الاخير الذي خاضه بالبدلاء، بفارق سلة واحدة (20 18).

وبرز كل من جايلن براون وديريك وايت بتسجيلهما 25 نقطة، واضاف البديل سام هاوزر 17 نقطة، وجايسون تايتوم 16 نقكة مع 12 متابعة.

في المقابل، كان بام أديبايو أفضل مسجل في صفوف ميامي هيت الذي غاب عنه نجمه جيمي باتلر والاميركي المكسيكي خايمي فاسكيس جونيور بسبب الاصابة، برصيد 23 نقطة، واضاف تايلر هيرو 15 نقطة.