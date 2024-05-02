"صوروه وهو ميعرفش".. جوميز ينفجر غضبًا بسبب فيديو دريمز

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، غضب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض، بعد نشر الفيديو الخاص بتحفيز اللاعبين بين شوطي مباراة دريمز الغاني في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحقق الزمالك الفوز على دريمز الغاني بثلاثة أهداف دون رد، ونجح في التأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال ميدو في برنامجه على قناة المحور: "حالة من الحزن تسيطر على جوميز، البرتغالي حزين بسبب نشر الفيديو الخاص بتحفيز اللاعبين خلال مباراة دريمز الغاني الماضية في بطولة كأس الكونفدرالية".

وأضاف: "جوميز قام بعتاب المسؤولين والمتسببين عن الأمر، وكان لا يعلم بوجود شخص يصور أثناء حديثه مع اللاعبين، وأنا أدعم قرار جوميز فهذا فيديو يحتوي على خطط فنية لابد وأن لا يعرفها المنافسين".

وأتم تصريحاته: "جوميز له الحق في الحزن بسبب نشر الفيديو وله كل الحق في عتابه للمسؤولين عن ذلك".

ومن المقرر أن يلعب الزمالك ضد نهضة بركان المغربي في نهائي مسابقة الكونفدرالية الأفريقية نسخة موسم 2023-2024، حيث ستقام المباراة الأولى في المغرب، بينما ستلعب المباراة الثانية على ملعب "استاد القاهرة".

جدير بالذكر أن فريق الزمالك سيواجه مساء اليوم الخميس منافسه البنك الأهلي ضمن حسابات الأسبوع الـ20 من بطولة الدوري المصري.

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