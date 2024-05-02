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هل يتم التعاقد مع الشناوي؟.. سليمان يزف بشرى سارة بشأن حراسة مرمى الزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمشرف على فريق الكرة، تطورات ملف حراسة المرمى للفريق الأبيض، في ظل انتهاء عقد الحارسي محمد عواد ومحمد صبحي بنهاية الموسم، وحقيقة التعاقد مع أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز.

قال أحمد سليمان في لقاء تلفزيوني عبر قناة "إم بي سي مصر": "لا يوجد أي حديث حول القيام بصفقة تبادلية مع بيراميدز للحصول على خدمات أحمد الشناوي، ومحمد صبحي ومحمد عواد مستمرين مع نادي الزمالك".

أضاف: "محمد صبحي يمتلك إمكانيات كبيرة وسيحصل على فرصة بعد الإصابة وأشك حول توقيعه لبيراميدز لا أحد سيترك الزمالك أو الأهلي (الزمالك والأهلي في حته تانية خالص)".

أكمل: "لاعبي بيراميدز بيعانوا حاليًا رغم الأموال مثل عبد الله السعيد كان يرغب بإنهاء مسيرته مع نادي الزمالك"

وأوضح: "سيف الجزيري سجل هدفين في مباراة تاريخية بتتحسب كل سنين، لكن يناير الماضي المجلس قام بخطوة من خلال إبرام 13 صفقة في وسط الموسم وكان لدينا رؤية حول أزمة القيد".

وأتم تصريحاته: "لدينا أكثر من لاعب في الخط الأمامي مثل سامسون وناصر منسي وحسام أشرف"

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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