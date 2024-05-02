المقاولون العرب يشارك في بطولة "

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي المقاولون العرب مشاركته في بطولةSPOCS U19 SCOUTING CUP 2024 ، والتي تستهدف اللاعبين مواليد 2005.

وكان المقاولون تلقى دعوة رسمية من الشركة المنظمة للبطولة ووافقت إدارة النادي على المشاركة في هذه البطولة المهمة.

تعد بطولة SPOCS U19 SCOUTING CUP فرصة مثالية للاعبي قطاع الناشئين لاختبار مهاراتهم وقدراتهم والتنافس مع أندية محلية ودولية.

أعرب المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة في نادي المقاولون العرب، عن سعادته بالمشاركة في بطولة كأس الكشافة مؤكدا أن البطولة تعد فرصة هامة للاعبي الناشئين للتعلم والتطور وتجربة المنافسة على مستوى عالٍ.

من جانبه، عبر يسري عبد الغني، رئيس قطاع الناشئين ، عن تفاؤله وثقته في قدرات الفريق الناشئ لتحقيق نتائج جيدة في البطولة. وأكد أن قطاع الناشئين سيوفر كل الدعم اللازم للاعبين وسيقوم بتجهيز الفريق بشكل جيد، بهدف تحقيق أداء قوي ومنافسة قوية مع الفرق الأخرى المشاركة.

تتضمن قائمة الأندية المشاركة في البطولة 12 فريقًا، وتشمل الأندية المصرية المقاولون العرب والزمالك والمصري وإنبي والإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري ووادي دجلة، بالإضافة إلى منتخب مصر لمواليد 2007 تحت 17 سنة.

وينضم إليهم من أندية أفريقيا فريقي جراسرانر النيجيري وفونتين غات التنزاني ستقام المباريات في الفترة من 2 إلى 11 مايو علي ملاعب نادي زد بفرعي التجمع والسادس من أكتوبر.