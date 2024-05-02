قرعة كأس مصر.. تعرف على منافسي الأهلي والزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أجريت قرعة كأس مصر موسم 2023 - 2024 بداية من دور الـ 32، بمقر اتحاد الكرة بالقاهرة، اليوم الخميس، والتي تضم فرق الدوري الممتاز، وعدد من فرق الدرجات الأدنى.

وشهدت القرعة 18 ناديا من الدوري الممتاز، إلى جانب 14 ناديا صاعدًا من الأدوار التمهيدية (9 فرق من أندية دوري المحترفين، 5 فرق من بطولة دوري القسم الثاني)

نتائج قرعة دور الـ32 من كأس مصر

الأهلي x الألومنيوم

فاركو x الواسطي

البنك الأهلي x بتروجت

المصري x جمهورية شبين

بيراميدز x نادي النصر القاهري

الاتحاد السكندري x أبو قير للأسمدة

المقاولون العرب x الترسانة

بلدية المحلة x الجونة

الزمالك x بروكسي

طلائع الجيش x بورفؤاد

الإسماعيلي x نادي القناة

سموحة x لافيينا

فيوتشر x بترول أسيوط

إنبي x النجوم

سيراميكا كليوباترا x مكادي

زد x الداخلية

وكان الأهلي قد توج ببطولة كأس مصر النسخة الأخيرة بعد فوزه على الزمالك في مباراة النهائي بنتيجة 2-0 والتي أقيمت في ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية.

نظام قرعة كأس مصر

أقيمت قرعة كأس مصر بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة في ملاعب يتم تحديدها مسبقًا.

يذكر أنه يتم اللجوء إلى نظام القرعة الموجهة من خلال تواجد الأهلي والزمالك في مسارين مختلفين في قرعة كأس مصر بحيث يتواجد الزمالك في مسار، والأهلي في آخر لأسباب تسويقية.

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