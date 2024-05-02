توقف عند الأخدود.. "الكمثرية" تنهي موسم طارق حامد مع ضمك

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي ضمك السعودي، تفاصيل، إصابة طارق حامد لاعب الفريق وانتهاء موسمه.

وذكر نادي ضمك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "X"، تفاصيل إصابة اللاعب وكتب: "أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب الفريق الأول طارق حامد، إصابته بتمزق من الدرجة الأولى في العضلة الكمثرية".

وأوضح النادي السعودي: "طارق حامد سيغيب بسبب الإصابة، لمدة 4 أسابيع".

وبهذه الإصابة ينتهي موسم طارق حامد رفقة فريق ضمك السعودي، حيث خاص آخر مباراة له أمام الأخدود في الجولة الماضية للدوري السعودي.

وخاض فريق ضمك 29 جولة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ويحتل المركز العاشر برصيد 38 نقطة.

جدير بالذكر، أن نادي ضمك تعاقد مع طارق حامد بداية الموسم الحالي، بعدما فسخ عقده مع نادي اتحاد جدة السعودي.

اقرأ أيضا:

شوبير يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع حارس الزمالك.. وبديل الشناوي المحتمل

هل يتم التعاقد مع الشناوي؟.. سليمان يزف بشرى سارة بشأن حراسة مرمى الزمالك

"صوروه وهو ميعرفش".. جوميز ينفجر غضبًا بسبب فيديو دريمز