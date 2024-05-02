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جوميز يرفض راحة لاعبى الزمالك لهذا السبب

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ياسر رشاد - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غداً الجمعة على ملعب النادي، بدون راحة بعد خوض مباراة البنك الأهلي التي أقيمت مساء اليوم ضمن مسابقة الممتاز.
يأتي قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بمواصلة التدريبات دون الحصول على راحة، من أجل الاستعداد لمباراة سموحة المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد برج العرب، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وفاز فريق الزمالك على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة العشرين لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 24 نقطة

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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