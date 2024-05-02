خبير تحكيمي يثير الجدل حول ركلة جزاء الزمالك أمام البنك الاهلي (خاص)

أثار الحكم الدولي السابق ياسر محمود الجدل بخصوص ركلة جزاء الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ضد نظيره البنك الاهلي في الدوري المصري.

وفاز فريق الزمالك على البنك الاهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة العشرين لمسابقة الدوري، بهدف أحمد زيزو من ركلة جزاء.

وقال ياسر محمود في تصريحات خاصة لموقع “كورة 365”:في الدقيقة 8، الكرة لمست يد مدافع البنك و لكن لا تحتسب ركلة جزاء للزمالك، لأن اليد ليست فى وضع غير طبيعى”.

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وتابع: “في الدقيقة 21، لا يوجد ركلة جزاء لصالح الأبيض، لأن الكره لم تلمس يد المدافع لمست صدره فقط’.

وأوضح ياسر محمود الحكم الدولي السابق: “في الدقيقه التالته من الوقت بدل الضائع، محمد عادل حكم المباراة، احتسب ركلة جزاء لصالح الزمالك معيارها ضعيف”.

وأكمل: “أسامة فيصل لاعب البنك في الدقيقة 55، يستحق البطاقة الصفراء الثانية، لأنه تحايل على الحكم، ولكن معيار الحكم ضعيف”.

وأردف: “هدف الزمالك الثاني الذي تم إلغاؤه لصالح محمد حمدي، قرار الفار لا يمكن التدخل فيه”.

وانتقد ياسر محمود الحكم محمد عادل قائلًا: “مستوى الحكم غير مبشر، ومعياره ضعيف في احتساب الفاولات، وكذلك ركلات الجزاء”.