في معقل الذئاب.. باير ليفركوزن يضرب روما بثنائية في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي

تمكن فريق باير ليفركوزن الألماني من الفوز على نظيره روما الإيطالي، بثنائية مقابل لاشىء، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، في الدوري الأوروبي.

واحتضن ملعب “أولمبيكو” معقل الذئاب مباراة باير ليفركوزن وروما ضمن إطار منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وافتتح التسجيل لفريق باير ليفركوزن فلوريا فيرتز في الدقيقة 28، ثم أضاف الهدف الثاني روبيرت أندريش في الدقيقة 73.

وبتلك النتيجة وضع فريق باير ليفركوزن قدمًا في نهائي الدوري الأوروبي.

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وكان قد صعد فريق روما للدور نصف النهائي بعد تغلب على مواطنه إي سي ميلان 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور ربع النهائي.

بينما تأهل باير ليفركوزن للدور نصف النهائي بعد الفوز على وست هام الإنجليزي بنتيجة 3-1، مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وجاء تشكيل روما

في حراسة المرمى: سفيلار.

الدفاع: كارسدورب- مانشيني- سمولينج- سبينازولا.

الوسط: كريستانتي- باريديس- بيليجريني.

الهجوم:ديبالا- لوكاكو- ستيفان الشعراوي.

تشكيل باير ليفركوزن

في حراسة المرمى: كوفاش.

الدفاع: ستانيشتش- تاه- تابسوبا.

الوسط: فريمبونج- أندريج- جرانيت تشاكا- هينكابي.

الهجوم: أمين عدلي- فلوريان فيرتز- جريمالدو.