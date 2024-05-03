الامارات | الوكيل: خطة بناء «فريق مستقبلي» للنصر أتت ثمارها بلقب كأس السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدير الفني لفريق السلة في نادي النصر حسام الوكيل، أن خطة بناء فريق مستقبلي للنصر، وتجديد دماء الفريق أتت ثمارها بتتويج «العميد» أول من أمس، باللقب السادس تاريخياً في مسابقة كأس نائب رئيس الدولة، عقب تغلبه في المباراة النهائية على مضيفه شباب الأهلي بنتيجة (85-76).

وقال الوكيل لـ«الإمارات اليوم»، إن «الموسم الجاري هو الثاني على التوالي الذي يجتهد فيه الفريق بالطريقة ذاتها، من خلال خطة عمل أتت ثمارها بالصورة الصحيحة، حيث استمر تطور المستوى الفني للفريق، وقاده ذلك في الموسم الجاري إلى تقليص الفجوة التي كانت تفصله عن المنافس الأبرز فريق شباب الأهلي».

وقال: إن النصر تمكن من انتزاع اللقب بعد تغييرات عديدة ومراحل عدة طرأت على الفريق، حصل خلالها اللاعبون صغار السن على الفرصة لإثبات جدارتهم، وشاركوا في مباريات قوية لاكتساب الخبرة، ومن ذلك الدفع بعناصر الصف الثاني للتواجد في بطولة دبي الدولية يناير الماضي التي استضافها نادي النصر.

وشدّد الوكيل على أن هناك قناعة داخل النادي وتفهماً من الإدارة بأن السلة جزء مهم من المستقبل المضيء للفريق، والدعم الذي حظي به الفريق من الجميع، قاده الموسم الماضي لبلوغ نهائي بطولة الدوري، وتكرار الأمر ذاته في الموسم الجاري.

وأوضح أن النصر يقدّم مستوى تصاعدياً، ولم يخسر إلا عدداً قليلاً من المباريات في جميع البطولات التي خاضها، مشيراً إلى المنافسة القوية التي أظهرها في دوري الموسم الجاري أمام شباب الأهلي المتوّج باللقب، بعدما استطاع النصر الفوز ثلاث مرات على شباب الأهلي مقابل الخسارة أمامه في أربع مباريات.

ونوّه أيضاً بأن «النصر استفاد من معالجة الأخطاء السابقة التي وقع فيها، حيث قام بتحليل علمي للأسباب التي وقفت وراء خسارته لقب الدوري وتصويبها، ومن ذلك القدرة على التعامل مع الضغط العالي الذي يقوم به المنافس، مع تفاصيل دفاعية صغيرة، الأمر الذي قاده للتفوق وإبطال مفاتيح لعب شباب الأهلي».