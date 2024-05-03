المصري يشارك في بطولة Spocs U19 Scouting Cup

ياسر رشاد - القاهرة - وافقت إدارة النادي المصري على مشاركة فريق الشباب بالنادي تحت 19 عام في بطولة Spocs U19 Scouting Cup والتي تستضيفها ملاعب نادي زد بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد خلال الفترة من الثاني وحتى الحادي عشر من مايو الجاري بمشاركة منتخب مصر للشباب وكذلك نخبة من أقوى الأندية المصرية بالإضافة لعدد من الأندية الأفريقية والعربية.

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صرح بذلك الأستاذ محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي المصري، مضيفًا أن البطولة تُعد فرصة مهمة لتوفير احتكاك قوي لفريق الشباب بالنادي المصري وهو الأمر الذي يسهم في اكسابهم الخبرة وصقل مهاراتهم ، مشيرًا أن البطولة تحظى بمتابعة عدد كبير من كشافي الأندية الأوربية الذين يبحثون عن ضم المواهب الصاعدة من دول العالم أجمع.