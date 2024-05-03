"بينهم إمام عاشور".. الإعلان عن اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة هدف الجولة بالدوري المصري (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل هدف بالجولة الـ20 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت الجولة ال 20 ببطولة الدوري المصري الممتاز، العديد من الأهداف المميزة، التي تم إحرازها في هذه الجولة.

وجاء على رأس الأهداف المرشحة للفوز بهدف الجولة ال 20 بطولة الدوري، هدف إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في مرمى الإسماعيلي، في اللقاء الذي انتهى لصالح المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد.

وينافس عاشور للحصول على جائزة هدف الجولة بالدوري المصري كلا من، مصطفى سعد ميسي لاعب زد عن هدفه في مرمى بلدية المحلة، وأحمد عادل لاعب الاتحاد السكندري عن هدفه في مرمى الجونة، بالإضافة إلى هدف لاعب النادي المصري معتز زدام في مرمى الداخلية.