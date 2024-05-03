"بعد تتويج اليابان".. أوزبكستان تجاور مصر في المجموعة الثالثة بأولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تمكن منتخب اليابان من التتويج بلقب بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، بعد الفوز على منتخب أوزبكستان في المباراة النهائية بنتيجة هدف دون مقابل، ليضمن الثنائي التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وبهذه النتيجة تأهل منتخب اليابان إلى الأولمبياد، باعتباره بطل كأس آسيا تحت 23 عاماً، لينضم إلى المجموعة الرابعة في أولمبياد باريس رفقة كلا من، الباراجوي، مالي، الكيان الصهيوني".

ويتواجد منتخب أوزبكستان في المجموعة الثالثة رفقة كلا من، "مصر، إسبانيا والدومينيكان".

ويذكر أن المنتخب المصري تمكن من الصعود إلى أولمبياد باريس، بعد حصوله على المركز الثاني ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً، بعد الهزيمة في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل هدف أمام صاحب الأرض منتخب المغرب.

وتقام منافسات الدورة الأولمبية، خلال الفترة من 24 يوليو المقبل وتستمر حتى 10 أغسطس المقبل.