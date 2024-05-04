استبعاد المثلوثي واستمرار غياب شيكابالا.. جوميز يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري ويوسف محمد

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، على قائمة الفريق النهائية، لمواجهة سموحة بالدوري الممتاز.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره سموحة يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الـ21 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الفارس الأبيض للقاء كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد رفاعي - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" - سيف فاروق جعفر – عبد الله السعيد – ترافيس موتيابا - ناصر ماهر - إبراهيما نداي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

وشهدت القائمة غياب المدافع التونسي حمزة المثلوثي، والذي فضل المدير الفني جوزيه جوميز إراحته، بسبب حالة الإرهاق التي يعاني منها اللاعب، ومن أجل تجهيزه بشكل جيد لمباراة نهضة بركان بنهائي الكونفدرالية.

وكان الزمالك تمكن من تحقيق الفوز، على حساب نظيره البنك الأهلي أمس، بنتيجة هدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ20 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 24 نقطة جمعهم من 14 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن.