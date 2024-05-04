بنها في مواجهة شباب بطا والبلاستيك أمام الماظة بالقسم الثالث

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم السبت الساعة الرابعة والنصف عصرًا منافسات الجولة السادسة والعشرين الجولة الاخيرة للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث، بإقامة 5 مباريات .

البلاستيك × الماظة

يسعي فريق البلاستيك متصدر المجموعة بقيادة احمد عبد الغني برصيد 58 نقطة للفوز للصعود للقسم الثاني في لقائه مع فريق الماظه الهابط للدوري القسم الرابع بقيادة رمضان عبد الستار برصيد 21 نقطة، على ملعب نادي البلاستيك، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين الجولة الاخيرة للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث.

نتيجة مباراة الدور الأول :

وحقق فريق البلاستيك الفوز بثلاثية مقابل هدف في الدور الأول.

بنها × شباب بطا

يشهد ملعب نادي بنها، دربي بنها بين فريق بنها وصيف المجموعة بقيادة محسن عبد المحسن برصيد 58 نقطة مع فريق شباب بطا صاحب المركز الحادي عشر بقيادة شريف رضا برصيد 25 نقطة، ويسعي فريق بنها للفوز والصعود في حالة تعثر فريق البلاستيك، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين الجولة الاخيرة للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث.

نتيجة مباراة الدور الأول :

وحقق فريق بنها الفوز بهدفين نظيفين في الدور الأول.

المطرية × شباب طوخ

يلتقي فريق المطرية صاحب المركز التاسع بقيادة احمد البدري برصيد 29 نقطة مع فريق شباب طوخ صاحب المركز الثالث بقيادة عمرو جلال برصيد 49 نقطة، على ملعب نادي المطرية، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين الجولة الاخيرة للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث.

نتيجة مباراة الدور الأول :

حقق فريق شباب طوخ الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.

المرج × بهتيم

يواجه فريق المرج صاحب المركز الرابع بقيادة محمد شعرواي برصيد 39 نقطة فريق بهتيم صاحب المركز الثاني عشر بقيادة ياسر عمر برصيد 25 نقطة، على ملعب نادي المرج، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين الجولة الاخيرة للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث.

نتيجة مباراة الدور الأول :

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.

القناطر الخيريه × اسكو

يلعب فريق القناطر الخيريه صاحب المركز العاشر بقيادة محمود طه برصيد 28 نقطة مع فريق أسكو صاحب المركز الثامن بقيادة أشرف ابو رجيلة برصيد 30 نقطة، على ملعب نادي القناطر، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين الجولة الاخيرة للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث.

نتيجة مباراة الدور الأول :

وحقق فريق اسكو الفوز بهدفين نظيفين في الدور الأول.

شباب ابو السعود × هليوبوليس

يخوض فريق شباب ابو السعود متذيل المجموعه بقيادة تامر الباشا برصيد 10 نقاط آخر مباراته في دوري القسم الثالث بعد هبوطة إلي دوري القسم الرابع مع فريق هليوبوليس صاحب المركز السابع بقيادة وليد جابر برصيد 32 نقطة، على ملعب شباب ابو السعود، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين الجولة الاخيرة للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث.

نتيجة مباراة الدور الأول :

وحقق فريق هليوبوليس الفوز بثلاثية مقابل هدف في الدور الأول.

الطيران × شباب قليوب

يلعب فريق الطيران صاحب المركز الخامس بقيادة محمد عباس برصيد 35 نقطة مع فريق شباب قليوب صاحب المركز السادس بقيادة احمد عبد النبي برصيد 34 نقطة، على ملعب نادي الطيران، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين الجولة الاخيرة للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث.

نتيجة مباراة الدور الأول :

وحسم السلبى نتيجة الدور الأول.

ترتيب المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث :