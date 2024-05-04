إنبي يتوج ببطولة الجمهوية 2008 للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق إنبي لكرة القدم مواليد 2008 في التتويج ببطولة دوري الجمهورية للموسم الثاني على التوالي، بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 2/1، في المباراة التي انتهت منذ قليل، ضمن الجولة الثانية والثلاثون من عمر البطولة.

وأصبح النادي البترولي بطلا لدوري 2008 للموسم الثانى على التوالى بفارق 10 نقاط.

ويقدم قطاع الناشئين بنادي إنبي مستويات كبيرة خلال الموسم الحالي، بعد الاهتمام المميز من قبل مجلس إدارة النادي برئاسة أيمن الشريعي، والذي يبحث عن إخراج جيل من اللاعبين للمستقبل.

وكان إنبي قد نافس بقوة على دوري 2003 حتى اللحظات الأخيرة، بعدما نجح في الفوز على الأهلي 4/3، لتشهد نهاية المباراة احتفال الفريقين بالتتويج باللقب.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق قراره لحين بحث شكوى النادي البترولي ضد أحد لاعبي المصري البورسعيدي بتهمة التزوير، والذي شارك في مباراة الفريقين التي انتهت بهزيمة إنبي.