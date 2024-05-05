ابوالعلا : وصول الزمالك لنهائي الكونفدرالية إنجاز ومؤجلات الدوري تربك الحسابات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد ابوالعلا نجم نادي الزمالك السابق أن وصول الفريق إلى نهائي بطولة الكونفدرالية رغم ظروفه الأخيرة يعتبر انجاز ، ولكن يبقى من المهم للغاية المنافسة بقوة للفوز باللقب.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناةdmc : هناك إصابات عديدة الى جانب عدم الاستقرار بسبب إيقاف القيد .. جوميز مازال بحاجة إلى الوقت ولكن الأولوية تكون في عبور هذه المرحلة خاصة في مباريات الدوري قبل النهائي القاري.

وأضاف أنه لابد من انتظام الدوري وبصورة منطقية بعيدا عن المؤجلات التي تربك الحسابات ، وأنه تحدث مع عامر حسين والذي رد بأن وصول الأندية المصرية للنهائيات يتسبب في ضغط المباريات وترحيل الجدول .. المنتخب الوطني يحتاج إلى فترة طويلة ومع ذلك لا يتم إيقاف المسابقة أثناء كأس الأمم الأفريقية.