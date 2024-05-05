تغييرات بالجملة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سموحة في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - إستقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تشكيل فريقه الأساسي الذي يحل ضيفاً على نظيره سموحة مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 21 لبطولة الدوري الممتاز.

ويجري جوزيه جوميز العديد من التغييرات على تشكيلة الفارس الأبيض أمام سموحة خوفاً من تعرض أي من لاعبيه لإصابة تبعده عن المواجهة المرتقبة أمام نهضة بركان المغربي في نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المتوقع أن يبقي المدرب البرتغالي الثلاثي أحمد مصطفى زيزو وأحمد فتوح وأحمد حمدي على مقاعد البدلاء في بداية المباراة أمام سموحة.

تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة سموحة

ومن المنتظر أن يدخل الزمالك مباراة الليلة بتشكيل يضم كلا من:

حارس المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر - ياسر حمد - حسام عبد المجيد - إبراهيما نداي.

خط الوسط: نبيل عماد “دونجا” - عبد الله السعيد - سيف فاروق جعفر.

خط الهجوم: سيد عبد الله “نيمار” - سيف الجزيري - ناصر ماهر.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري

تنطلق مباراة الزمالك وسموحة ضمن منافسات الجولة 21 لبطولة الدوري الممتاز في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيتي القاهرة ومكطة المكرمة، الثامنة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري

تنقل مباراة الزمالك أمام سموحة ضمن منافسات بطولة الدوري بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس.