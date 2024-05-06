عبد العال يسرد أخطاء مدرب الزمالك أمام سموحة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك سبب خسارة الفريق أمام سموحة في بطولة الدوري الممتاز.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" فريق الزمالك قدم أسوء مباراة له هذا الموسم ببطولة الدوري الممتاز وجوزيه سبب الهزيمة من فريق سموحة بسبب التشكيل الخاطئ".

وتابع:" كنت أتمنى أن يخوض جوميز مباراة سموحة بالتشكيل الذي سيواجه نهضة بركان وجوميز أخطأ بإراحة القوام الأساسي للزمالك أمام سموحة في مباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز ".

وحقق فريق سموحة فوزا مثيرا على الزمالك بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ونجح فريق سموحة فى التقدم بهدف.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد سموحة للنقطة 31 فى المركز السادس، بعدما لعب 20 مباراة حقق 8 انتصارات و7 تعادلات وخسر 5 مرات وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكهم 17.

فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 24 فى المركز الثانى عشر، بعدما لعب 15 مباراة حقق 7 انتصارات وثلاثة تعادلات وتلقى 4 هزائم وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 15.