شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف حقيقة عروض احتراف أليو ديانج قبل الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مصدر داخل النادي الأهلي ما يتردد حول وصول عروض خارجية تخص المالي أليو ديانج للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة للرحيل عن القلعة الحمراء، مؤكدا أن النادي لم يتلق أية عروض رسمية أو شفهية تخص اللاعب المالي وكل ما يتردد مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة.

وأكد المصدر أن الأهلي لا يشغل باله بالحديث عن العروض التي تخص لاعبيه، وكل تركيزه منصب على خوض مباراتي الاتحاد السكندري وبلدية المحلة في الدوري المصري، قبل أن يغلق صفحة المسابقة المحلية ويبدأ التحضير لنهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الترجي التونسي، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى عروض تخص أى لاعب بالفريق فى الوقت الحالي.

وشدد المصدر على أن اليو ديانج كل تركيزه منصب على العودة للمشاركة في مباريات الأهلي بعد تعافيه من الإصابة بقطع في غضروف الركبة وإجراء عملية جراحية منذ فترة، من أجل استعادة بريقه ومكانه في تشكيل الفريق الأحمر، بعد غياب لفترة طويلة عن التألق بالقميص الأحمر قرابة ثلاثة أشهر.

ويستعد الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها السابعة مساء غدٍ الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري.

وفى وقت سابق، كشف الخليج 365 أن استبعاد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبه المالي آليو ديانج من الحسابات الفنية لمباريات الفريق الأخيرة رغم مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية أثار الكثير من التساؤل.

ويغيب ديانج عن مباريات الأهلي منذ انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده فى أمم أفريقيا الأخيرة بكوت ديفوار، حيث أجرى اللاعب جراحة فى الركبة.

وتماثل لاعب الوسط المالي للشفاء وشارك فى تدريبات الأهلي الجماعية التي سبقت مباراة الإسماعيلي الأخيرة في الدوري، غير أن مارسيل كولر استبعد اللاعب من مواجهة الدراويش الأربعاء الماضي التي فاز فيها الأهلي بهدفين لهدف كما استبعده من مباراة الجونة مساء السبت بالدوري.

وقال مصدر في الأهلي، إن مارسيل كولر اعتاد عدم المُجازفة بأي لاعب عائد من الإصابة في المباريات الرسمية قبل مشاركته عدة أيام فى التدريبات الجماعية.

وأضاف المصدر، كولر أرسى قاعدة بعدم الدفع بأي لاعب عائد من إصابة إلا عقب مرور عدة مباريات وبعد مشاركته فترة كافية في التدريبات الجماعية، موضحاً أن المدرب السويسري ليس من المدربين الذين يتسرّعون في الدفع باللاعبين العائدين من إصابة بمجرد مشاركتهم في التدريبات لمدة يومين أو ثلاثة أيام

وواصل المصدر، هناك استثناءات لدى كولر في هذه الرؤية، فأحيانا يستعين ببعض اللاعبين العائدين من إصابة حال امتلاك هؤلاء اللاعبين قدرات استثنائية يحتاج لها الفريق، وهذا ما حدث مع إمام عاشور الذى عاد للمشاركة في المباريات الرسمية سريعاً، رغم أنه شارك في مران الفريق الجماعي لمدة يومين أو ثلاثة أيام فقط.