شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحذر دفاع الأهلي من خطورة مابولولو فى موقعة الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، خط دفاع فريقه من خطورة الهداف الأنجولى مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري، الذى نجح فى تسجيل 10 أهداف بمسابقة الدوري المصري حتى الآن قبل مباراة الفريقين بالدوري.

ويعول الاتحاد السكندري فى مباراة الأهلى على قدرات هدافه الأنجولي مابولولو، بجانب الغاني بنجامين بواتنج، وهشام صلاح، وأحمد عادل ميسي، وعبد الغني محمد.

ويستعد الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها السابعة مساء غد الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري.

وحقق الأهلى فوزاً كبيراً بثلاثية دون رد على نظيره الجونة في اللقاء الذى جمعهما مساء السبت باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري ، سجل الثلاثية الحمراء إمام عاشور ومحمود متولى ومحمود كهربا.

ويستعيد الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود لاعبه رامى ربيعة مدافع الفريق في مباراة الاتحاد السكندري المقبلة بالدوري بعد انتهاء الإيقاف. وغاب رامى ربيعة عن مباراة الأهلى والجونة الأخيرة بالدوري بسبب حصوله على الإنذار الثالث في مباراة الإسماعيلى والتي فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.



ويعود ربيعة لدعم خط دفاع الاهلى في مباراته المهمة أمام زعيم الثغر التي يتطلع للفوز بها ضمن خطة الحفاظ على لقب الدوري المصري قبل خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجى التونسى.