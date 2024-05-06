اخبار الرياضه

أدار مباريات للأهلي وشهد تاريخ ميسي.. من هو سيمون مارتشينياك حكم مباراة الريال والبايرن؟

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعيين الحكم البولندي، سيمون مارتشينياك، لقيادة مباراة إياب نصف نهائي بين وبايرن ميونخ.

وسبق للحكم البولندي وأن أدار 3 مواجهات للأهلي، حيث كانت أول مباراة في نهائي كأس مصر 2021 أمام الزمالك، وخسرها المارد الأحمر 2-1.

والمباراة الثانية بين الأهلي وبيراميدز في موسم 2022، وفاز بها الأهلي 3-0، أما اللقاء الثالث كان في كأس العالم للأندية الماضي أمام فلومينينسي وخسر المارد الأحمر 2-0.

وكانت المباراة الأبرز في مسيرة الحكم الدولي، سيمون مارتشينياك، هي نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، والتي حصد فيها ليونيل لقب كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

بجانب إدارة مباراة فوز مانشستر سيتي على ريال مدريد 4-0 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022/23.

ويلاقي ريال مدريد نظيره بايرن ميونخ، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساء.

اقرأ أيضًا:

الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في دوري السلة

"موقف الشناوي وعودة الثنائي".. تطورات جديدة في الأهلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا