كولر يستقر على مهاجم الاهلي أمام الاتحاد السكندري في الدوري

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، على المهاجم الذي سيخوض به مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري.

ويواصل فريق الاهلي استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:”كولر يدرس إعادة كهربا لقيادة هجوم الاهلي في مباراة الاتحاد بهدف إراحة وسام أبو علي الذي شارك أساسياً في 4 مباريات متتالية مؤخراً”.

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ويلعب المارد الأحمر ضد نظيره الاتحاد السكندري، غدًا الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري.

وستقام مباراة الاهلي ضد الفريق السكندري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويقع المارد الأحمر في المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة، فيما يقع الاتحاد السكندري في المرتبة الخامسة بـ32 نقطة.