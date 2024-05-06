تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق مانشستر يونايتد بقيادة المدرب الهولندي تين هاج، تشكيل الفريق لمواجهة كريستال بالاس، في المواجهة المقررة بين الفريقين، مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وفي جعبته 54 نقطة من 35 مباراة، بواقع 16 انتصار و 6 تعادلات، وتلقى الخسارة في 12 لقاء.

وعلى الجانب الآخر يحتل كريستال بالاس المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة من 35 مباراة، بواقع 10 انتصارات ومثلهم من التعادلات، وتلقى الفريق الهزيمة في 15 لقاء.

تشكيل مانشستر يونايتد..

في حراسة المرمى: أونانا.

في خط الدفاع: ديوجو دالوت - ويلي كامبوالا - جوني إيفانز - وان بيساكا.

في خط الوسط: كوبي مانيوو - كاسيميرو - إريكسين.

في خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو - راسموس هويلوند - ماونت.