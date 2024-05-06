أفشة ينهي أزمته مع كولر قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

أنهى محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، أزمته مع المدرب السويسري مارسيل كولر، قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال أحمد حسن، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن أفشة اعتذر لـ مارسيل كولر، بعد تدخل كبار الاهلي.

وأوضح أن محمد الشناوي ورامي ربيعة، على رأس كبار المارد الأحمر الذين تدخلوا لحل الأزمة، وتعهد أفشة بعدم التجاوز في حق المدير الفني مجدداً.

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ويلعب الاهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الترجي التونسي، يوم 18 مايو في الذهاب، والإياب يوم 25 من الشهر ذاته.

ويلتقي المارد الأحمر ضد نظيره الاتحاد السكندري، غدًا الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري.

وستقام مباراة الاهلي ضد الفريق السكندري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويقع المارد الأحمر في المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة، فيما يقع الاتحاد السكندري في المرتبة الخامسة بـ32 نقطة.