"أسماء مفاجأة".. الخليج 365 يكشف قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد بالدوري



محمد اسماعيل - القاهرة - استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، على قائمة الفريق النهائية، لملاقاة فريق الاتحاد السكندري غداً، ضمن منافسات الجولة ال 22 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري غداً، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وجاءت قائمة المارد الأحمر للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير ، محمود الزنفلي، مصطفى مخلوف

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة ، محمود متولي وكريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، أكرم توفيق، حسين الشحات، رضا سليم، محمد مجدى أفشة، كريم وليد نيدفيد، محمد الضاوي كريستو.

خط الهجوم: وسام أبو علي ، محمود كهربا، أنتوني موديست.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 27 نقطة جمعهم من 13 مباراة خاضهم بالمسابقة.