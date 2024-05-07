الهلال على بعد خطوة من حصد لقب الدوري السعودي بعد هزيمة أهلي جدة

ياسر رشاد - القاهرة - فاز نادي الهلال في تحقيق الفوز أمام أهلي جدة بهدفين مقابل هدف من المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن والعشرين من منافسات الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2023/ 2024.

وأحرز هدف أهلي جدة فراس البريكان بعد تسديدة قوية من ماكسيمان خارج منطقة الجزاء ويتصدى لها بونو، ويفشل في إمساك الكرة ومتابعة وتسديدة من فراس البريكان داخل المنطقة وتهز الشباك في الدقيقة 30.



وأحرز ميتروفيتش هدف التعادل بعد كرة عرضية من مالكوم ويقابلها ميتروفيتش بلمسة رأسية من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك في الدقيقة 53.



جاء الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 90 بالوقت بدل من الضائع بعد مجهود فردي من مالكوم وانطلاقة من وسط الملعب ويصل لمنطقة الجزاء ويسدد الكرة قوية ليحرز الهدف الثاني للزعيم.

وخاض البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تشكيل "الزعيم" الرسمي بكلامن:



تشكيل الهلال الرسمي أمام الأهلي

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع:، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، حسان تمبكتي.

في خط الوسط: لودي، نيفيز، سافيتش، سعود عبدالحميد.

في خط الهجوم: ميشايل، ميتروفيتش، مالكوم.