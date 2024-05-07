الأهلي ودوري أبطال أوروبا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الثلاثاء، الموافق 7 مايو 2024، عدد من المباريات الهامة في الكثير من البطولات المختلفة.

وتلعب اليوم قمة كلاسيكية بين الأهلي والاتحاد السكندري، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري.

وتنطلق مباراة الأهلي والاتحاد في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة "أون تايم سبورتس 1"، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة.

كما يلاقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره بروسيا دورتموند الألماني، على ستاد "بارك دي برانس" بفرنسا، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة باريس ودورتموند في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتبث عبر قناة "بي إن سبورتس 1"، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في أفريقيا والشرق الأوسط.