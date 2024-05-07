الدوري المصري.. موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي الفريق الأول للنادي الأهلي، نظيره الاتحاد السكندري اليوم الثلاثاء في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، اليوم الثلاثاء، في السابعة مساء ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

ويبحث الفريق الأحمر عن تحقيق الانتصار، للاستمرار في النتائج المميزة، والاقتراب بشكل أكبر من المقدمة، بعدما حقق فوزا كبيرا في الجولة الماضية على حساب الجونة بثلاثية نظيفة.

ويحتل الأهلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 27 نقطة، بينما يحتل فريق الاتحاد المركز الخامس برصيد 32 نقطة، ويبحث عن حجز مكان في المشاركة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد

وتقرر أن تنقل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.