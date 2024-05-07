الطريق إلى الكونفدرالية.. الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة نهضة بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، تدريباته على ملعب النادي، استعدادا لمواجهة نهضة بركان في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومنح البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، اللاعبين راحة من المران أمس الإثنين، بعد الخسارة من سموحة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك أمام نهضة بركان يوم الأحد المقبل، على ملعب الأخير، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسوف يخوض الفريق الأبيض تدريباته اليوم الثلاثاء، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي، ويبدأ التحضير لمواجهة نهضة بركان، بجانب التدريبات البدنية.

جدير بالذكر، أن الزمالك تلقى الخسارة في المواجهة الماضية أمام سموحة بهدف نظيف، في الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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