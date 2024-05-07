رئيس نادي المنصورة يدعم الفريق  قبل مواجهة سبورتنج في المباراة الفاصلة

ياسر رشاد - القاهرة - حرص محمد البسيوني ، رئيس مجلس إدارة نادي المنصورة ، على زيارة مران الفريق الاول بالنادي، الذي أقيم عصر أمس الإثنين، على ملعب النادي، ويستعد الفريق لمواجهة فريق سبورتنج، في إطار المباراة الفاصلة المؤهلة للدورة الرباعية للمنافسة على الصعود للدوري الممتاز، والمقرر لها يوم السبت المقبل في الساعة الرابعة ونصف عصرا، باستاد بتروسبورت .

وتحدث بسيوني مع الجهاز الفني بقيادة عبد الطيف الدوماني واللاعبين ، حول أهمية الفترة القادمة للفريق، مؤكداً للاعبي الفريق علي أهمية تحقيق الفوز في مباراة المقبلة في مشوار الصعود ، وتقديم أداء جيد لإسعاد الجماهير.

تدريبات فريق المنصورة

تدريبات فريق المنصورة

حيث قدم العميد الدعم المعنوي للاعبين وللجهاز الفني، والتأكيد على مساندة مجلس الإدارة للفريق، من أجل تحقيق الفوز علي فريق سبورتنج والوصول إلى دورة الترقي المؤهله للدوري الممتاز .

على جانب آخر، وأكد شريف ابو العزم مدير الكرة بنادي المنصورة على دخول فريق المنصورة معسكر مغلق منتصف الاسبوع بالقاهرة ويتخلل هذا المعسكر مباراه ودية قبل المباراة الهامة والفاصلة مع نادي سبورتنج بستاد بتروسبورت يوم السبت القادم.

وصعد المنصورة ممثلا عن المجموعة الخامسة بعد احتلاله لصدارة المجموعة بفارق الأهداف عن القزازين ، بينما تأهل سبورتنج عن المجموعة السادسة التي ضمت أندية الإسكندرية ومطروح .

ويجهز عبد اللطيف الدومانى، المدير الفني لفريق المنصورة، جميع اللاعبين لمباراته الهامة أمام سبورتنج، والتي تقام يوم 11 مايو المقبل، على ستاد بتروسبورت، ستحدد الفريق الصاعد للدورة الرباعية والتي يصعد منها صاحب المركز الأول لدورى الممتاز .