السكة الحديد في مواجهة بتروجيت في الجولة الأخيرة بدوري المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - تقام الثلاثاء في تنطلق في الرابعة والنصف من عصراً، مباراة وحيدة التى تجمع بين السكة الحديد وبتروجيت ضمن منافسات الجولة التاسعة والأخيرة من المرحلة الثانية "مرحلة الصعود" بدوري المحترفين .

السكة الحديد × بتروجت

يلتقي فريق السكة الحديد صاحب المركز السابع بقيادة تامر رياض برصيد 38 نقطة مع فريق بتروجيت متصدر المجموعة بقيادة سيد عيد برصيد 61 نقطة، على ستاد السكة الحديد، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة والأخيرة من المرحلة الثانية "مرحلة الصعود" بدوري المحترفين .

نتيجة مباراة الدور الأول :

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.

وتختتم الجوله يوم الأربعاء 8 مايو

1-بروكسي مع غزل المحلة

يصطدم فريق غزل المحلة وصيف المجموعة بقيادة احمد عيد عبد الملك برصيد 49 نقطة بفريق بروكسي صاحب المركز التاسع بقيادة محمد حامد برصيد 37 نقطة، على ملعب نادي بروكسي ، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة والأخيرة من المرحلة الثانية "مرحلة الصعود" بدوري المحترفين .

نتيجة مباراة الدور الأول :

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكلا منهم نتيجة الدور الأول.

2- حرس الحدود × القناة

يشهد جهاز الرياضي العسكري لقاء صعب بين فريق حرس الحدود صاحب المركز الثالث بقيادة محمد مكي برصيد 48 نقطة مع فريق القناة متذيل المجموعة بقياده أحمد العجوز برصيد 35 نقطة، ، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة والأخيرة من المرحلة الثانية "مرحلة الصعود" بدوري المحترفين .

نتيجة مباراة الدور الأول :

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.

3- لافيينا × طنطا

يستضيف فريق لافيينا صاحب المركز الرابع بقيادة احمد صلاح برصيد 45 نقطة نظيره فريق طنطا صاحب المركز السادس بقيادة عمرو انور برصيد 39 نقطة، على ملعب الأسيوطي سبورت ، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة والأخيرة من المرحلة الثانية "مرحلة الصعود" بدوري المحترفين .

4- وادي دجلة × راية

يلعب فريق وادي دجلة صاحب المركز الخامس بقيادة الكرواتي توليتش برصيد 45 نقطة مع فريق راية صاحب المركز الثامن بقيادة محمد حليم برصيد 37 نقطة، على ستاد السلام، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة والأخيرة من المرحلة الثانية "مرحلة الصعود" بدوري المحترفين .

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين بعد الجولة الثامنة :

1- بتروجت 61 نقطة

2- غزل المحلة 49 نقطة

3- حرس الحدود 48 نقطة

4- لافيينا 45 نقطة

5- وادي دجلة 45 نقطة

6- طنطا 39 نقطة

7- السكة الحديد 38 نقطة

8- راية 37نقطة

9- بروكسي 37 نقطة

10- القناة 35نقطة