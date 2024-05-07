لـ 3 فترات.. فيفا يقرر إيقاف قيد النادي المصري البورسعيدي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، إيقاف قيد النادي المصري لـ 3 فترات انتقالات، وذلك بسبب مستحقات التونسي رامي البدوي لاعب الفريق البورسعيدي السابق.

ووفقا لصحيفة "اليوم السابع"، فقد كثف مسئولو النادي المصري جهودهم في الساعات الماضية لحل أزمة مستحقات رامي البدوي، والتي تقدر بنحو نصف مليون دولار، للتواصل مع اللاعب ووكيله لتقسيط المستحقات وحل الأمر بشكل ودي.

وكان البدوي قد حصل على حكما بأحقية الحصول على 560 ألف دولار من نادي المصري البورسعيدي، وذلك بعدما قام الأخير بفسخ التعاقد من طرف واحد، بعد عدم قيده حتى نهاية فترة الانتقالات بالمصري مما أدى لعدم انضمامه لأي فريق.

ولم يلعب البدوي أي مباراة مع المصري ويرتدي قميص الإفريقي التونسي منذ يناير 2022، وسبق للبدوي اللعب لأندية النجم الساحلي والفيحاء السعودي والكويت الكويتي.